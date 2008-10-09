Херсончанку засуджено до 6 років позбавлення волі за торгівлю людьми

Вироком Комсомольського районного суду Херсона за матеріалами кримінальної справи, розслідуваної Службою безпеки України, громадянку України засуджено до 6 років позбавлення волі за торгівлю людьми.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, її визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб) і ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України.

41-річна жителька Херсона у 2006 році організувала підбір дівчат нібито для роботи офіціантками або танцівницями у розважальних закладах Туреччини.

Співробітниками СБУ було виявлено факт продажу молодої дівчини, що перебувала у складному матеріальному становищі, у сексуальне рабство до Туреччини за 2400 доларів США.