У Луцьку без гарячої води залишилися 30 тисяч мешканців міста

Внаслідок конфлікту навколо найбільшої у Луцьку котельні по вулиці Карбишева, 2 без гарячої води лишаються 110 житлових будинків двох найбільших житлових кварталів міста, у яких мешкає близько 30 тисяч лучан.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у громадській організації "Громадська ініціатива".

"Незважаючи на завіряння місцевої влади та керівника ТзОВ “Енергетична компанія “Луцьктеплоенерго” – власника котельні, скидається на те, що не лише постачання гарячої води, але й початок опалювального сезону 2008/2009 років у місті Луцьку опинився під загрозою зриву", - йдеться у тексті переданої в УНІАН заяви "Громадської ініціативи".

За наявною інформацією, невдоволення жителів Луцька ситуацією, що склалася у зв’язку із відсутністю гарячої води у 33-му та 40-му кварталах міста, зростає, адже, незважаючи на прохолодну погоду, постачання гарячої води так і не було поновлено. Під загрозою зриву опинився навчальний процес у трьох луцьких школах: їх санітарно-епідеміологічний стан через відсутність гарячої води не відповідає встановленим нормам. Паралізовано роботу шести дитячих садочків.

Як повідомляє "Громадська ініціатива", прокуратура міста Луцька внесла припис Луцькому міському голові про усунення порушень Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, державних санітарних норм та правил шляхом забезпечення подачі гарячої води та опалення до навчально-виховних закладів. "На сьогодні Луцькою міською радою прийнято рішення про примусовий пуск котельні по вул. Карбишева, 2, ведуться переговори, спільно з Волинською обласною державною адміністрацією створюються комісії, однак результатів такі заходи не приносять", - йдеться у тексті заяви громадської організації

З огляду на це “Громадська ініціатива” ініціює проведення акції протесту “Виб’ємо гарячу воду”. Вона відбудеться 10 жовтня перед головним входом до офісних приміщень ЗАТ “Волинський шовковий комбінат”, розташованих за адресою м. Луцьк, вул. Карбишева, 2. За прогнозами організаторів, в акції протесту візьме участь біля 800 осіб.