Сина депутата, який на Bentley насмерть збив дівчину, відпустили додому

Із сина депутата Сімферопольської міської ради Йосипа ФАЙНГОЛЬДА - 24-річного Віталія ФАЙНГОЛЬДА, який знаходився за кермом автомобіля Bentley, в аварії за участю якого загинула 25-річна байкер Ганна Мішуткіна, взята підписка про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі повідомив заступник міністра внутрішніх справ України - начальник міліції Криму Микола ІЛЛІЧОВ.

«Кримінальна справа порушена стосовно особи (В.ФАЙНГОЛЬДА – УНІАН), йому обрано запобіжний захід – підписка про невиїзд. Сьогодні він знаходиться вдома, за першим дзвінком він з’являється на допити до слідчого», - зазначив начальник кримської міліції.

На сьогодні в справі проводяться ряд експертиз. «Автотехнічна експертиза, криміналістична експертиза вузлів та агрегатів автомобіля Bentley, (експертиза) технічного стану цього транспортного засобу, трасологічна експертиза», - сказав М.ІЛЛІЧОВ.

Слідством вилучені зразки крові з подушки безпеки автомобіля В.ФАЙНГОЛЬДА. При цьому, зазначив керівник міліції автономії, експертиза проводиться за межами Криму. «Проводиться судово-токсикологічна експертиза за межами Криму, (де саме – УНІАН) говорити не буду», - зазначив начальник ГУ МВС у Криму, додавши, що там, де проводиться експертиза, на її результати «ніхто не вплине». Результати експертизи очікуються найближчим часом.

Також М.ІЛЛІЧОВ повідомив, що В.ФАЙНГОЛЬД після проведення курсу терапії відмовився від здачі крові для проведення аналізів.

На запитання, чи встановлена швидкість руху Bentley, начальник міліції автономії відповів, що поки не може говорити про це – проводяться експертизи. «Мабуть, швидкість була перевищена», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня вночі в районі залізничного вокзалу Сімферополя сталася аварія за участю мотоцикла "Сузукі" та автомобіля Bentley. Удар автомобіля був такої сили, що мотоцикл розірвало на шматки. Bentley продовжив некерований рух і зіткнувся ще з двома автомобілями. Внаслідок ДТП загинула водій мотоцикла. Водій Bentley, за даними ДАІ, дістав струс головного мозку.

На похорони Г.Мішуткіної приїхали байкери з міст Криму та регіонів України. У Г.Мішуткіної залишилася малолітня дочка.

Справа знаходиться на контролі міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.