13 жовтня 10-30 - Відбудеться семінар на тему: “Політика у сфері трудової міграції. Національне законодавство та міжнародні стандарти, практика зарубіжних країн». Організатори – Інститут законодавства Верховної Ради України та Міністерство праці та соціальної політики України у співпраці з Міжнародною організацією праці. Учасники: експерти МОП, представники Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, профспілок та організацій роботодавців, неурядових та міжнародних організацій (вул. Еспланадна 8/10, конференц-зала № 1907, 19-й поверх).