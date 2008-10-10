Для кандидатів у судді проведуть анонімне тестування?

Міністерство юстиції України звернеться до Ради Європи з пропозицією надати технічну допомогу щодо запровадження в Україні анонімного тестування кандидатів на посаду суддів. Про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК у ході зустрічі з представником Генерального секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні Аке ПЕТЕРСЕНОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, в ході зустрічі, яка відбулася в українському Мін‘юсті 9 жовтня, обговорювалося співробітництво України з Радою Європи у рамках проектів міжнародної технічної допомоги.

На думку міністра юстиції, реалізувати ідею тестування було би можливо в рамках проекту Ради Європи «Прозорість та ефективність судової влади в Україні», практична реалізація якого розпочнеться у наприкінці жовтня поточного року.

Проект, зокрема, передбачає підвищення якості судових рішень в Україні відповідно до європейських стандартів. На думку М.ОНІЩУКА, для реалізації цієї мети було би доцільно залучити основні технічні та фінансові ресурси проекту.

М.ОНІЩУК наголосив, що на сьогодні система доступу до професії судді в Україні не є прозорою і об‘єктивною. Це, за словами міністра, не може не впливати на якість відправляння правосуддя в Україні.

Зміна системи складання кваліфікаційних іспитів, а також реорганізація діяльності кваліфікаційних комісій в частині складання іспитів кандидатами на посаду судді, на думку М.ОНІЩУКА, дозволить знизити рівень корупції у цій сфері та підвищити рівень професійної підготовки серед осіб, що отримують право обійняти посаду судді.