Amnesty International закликає розслідувати події 2005 року в Андижані

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає міністрів ЄС вимагати від Узбекистану розслідування подій 2005 року в Андижані.

Про це йдеться в заяві організації до міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, текст якої передано УНІАН.

“Масові вбивства в Андижані у травні 2005 року залишаються ключовим невирішеним питанням, якій ЄС не повинен ігнорувати”, - зазначається в заяві.

Amnesty International висловлює занепокоєння тим, що ЄС може відмовитися від своєї попередньої вимоги щодо незалежного міжнародного розслідування масового вбивства людей в Андижані.

“Відмова від розслідування буде катастрофічним кроком для ЄС, не тільки тому, що він стане сигналом слабкості Європи для Узбекистану, але й тому, що поставить під сумнів всю зовнішню політику ЄС”, - заявив з цього приводу директор європейського офісу Amnesty International Ніколя БЕГЕР.

Як повідомляв УНІАН, 13-14 жовтня у Люксембургу відбудеться засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС, в ході якого, міністри, серед іншого, планують розглянути питання відносин з Узбекистаном.

15 жовтня 2007 року Рада міністрів з загальних справ та зовнішніх відносин ЄС призупинила на півроку дію обмеження на видачу віз високопосадовцям Узбекистану.

Водночас, ембарго на продаж зброї Узбекистану та обмеження щодо видачі віз певним особам країни було продовжено на один рік, однак, протягом перших 6 місяців було тимчасово скасовано обмеження на видачу віз з урахуванням прогресу в галузі прав людини, досягнутому владою Узбекистану.

Санкції проти Узбекистану були запроваджені у 2005 році після подій в Андижані, коли правоохоронні органи застосували зброї проти маніфестантів, які вимагали зміни влади. За різними даними, у сутичках загинуло від 187 до 5 тис. осіб.