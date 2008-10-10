Нацрада з телебачення здивована позицією Кремля

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення просить Міністерство закордонних справ Російської Федерації відмовитися від сумнівної практики підбурювання суб’єктів підприємницької діяльності іншої країни до порушення норм законодавства, що поширюється на сферу їхньої діяльності.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Віталія ШЕВЧЕНКА.

“У Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення із здивуванням сприйнято вчорашню заяву Міністерства закордонних справ Російської Федерації з приводу ретрансляції програм російських телекомпаній у кабельних мережах України, яка свідчить або про нерозуміння європейської практики порядкування в інформаційній сфері, або про свідоме нагнітання політичної напруженості в міждержавних відносинах”, - йдеться в заяві.

Автор заяви вказує “зовнішньополітичному відомству сусідньої країни: наші вимоги щодо обов’язкового приведення зарубіжних програм у відповідність до норм законодавства України стосуються всіх без винятку, а не лише російських телекомпаній, і незрозуміло, чому нашій країні нав’язуються винятки з правил, прийнятних і зрозумілих в усьому цивілізованому світі”.

На переконання В.ШЕВЧЕНКА, “безпідставним і дивним є твердження Міністерства закордонних справ Росії про „витіснення російської мови з громадсько-політичного життя країни”. “Національна рада постійно наголошує: не йдеться про мову або зміст зарубіжних телевізійних передач. Навпаки, Національна рада давно вже подбала про задоволення мовно-етнічних запитів українських громадян, які розмовляють російською мовою, обумовивши російськомовні програми і передачі в ліцензіях десятків українських телекомпаній кожного регіону України”, - йдеться далі в документі. Також зазначається, що “згідно з останніми рішеннями Національної ради, до трансляції в українських кабельних телемережах рекомендовано 60 російськомовних зарубіжних телепрограм”. “Натомість, - зауважує В.ШЕВЧЕНКО, - органи державної влади Російської Федерації не подбали про поширення в кабельних мережах своєї країни програм хоча б однієї української телекомпанії, незважаючи на те, що в Росії проживають десятки тисяч вихідців з України”. Тому нарада з питань телерадіомовлення сподівається, що “посадовці із зовнішньополітичного відомства звернуть увагу керівництва своєї країни на цей прикрий факт і посприяють вжиттю на державному рівні заходів, спрямованих на недопущення витіснення української мови з вжитку на території Росії та на припинення дискредитації українців Росії за мовною ознакою”.

У Нацраді підкреслюють, що європейське співтовариство давно вже відмовилося прийомів досягнення кон’юнктурної вигоди і вважає неприйнятним підміну професійних понять і правил на догоду однобокій політичній доцільності.

Як повідомляв УНІАН, Нацрада своїм рішенням від 1 жовтня зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до законодавства України телеканалів.

Учора, 9 жовтня, Міністерство закордонних справ РФ заявило, що заборона на мовлення російських каналів на території України може негативно вплинути на російсько-українські відносини.