На Волині посадовці райсуду вкрали у держави 500 тис. грн

У Волинській області викрито посадовців районного суду, які завдали збитків державі на 500 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Як встановили оперативники УБОЗ, посадовці райсуду внесли до ухвали суду неправдиві відомості, внаслідок чого змусили начальника МРЕВ одного з відділів Державтоінспекції обласної міліції зареєструвати чотири іноземні автомобілі без сплати відповідних митних зборів, які становлять близько 0,5 млн. грн.

За матеріалами УБОЗу обласна прокуратура порушила відносно службових осіб Луцького районного суду кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.375 (винесення суддею завідомо неправосудного вироку), ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України .