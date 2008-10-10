Міліція по всій Україні переходить у стан бойової готовності

Для забезпечення громадського порядку міліція під час виборчої кампанії працюватиме у посиленому режимі.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

«Звичайно, міліція перейде на посилений варіант служби на всій території держави. Очевидно, коли запрацює ЦВК чи територіальні виборчі комісії, ми перейдемо на посилений варіант», - сказав він.

При цьому глава МВС зазначив, що також міліція у разі необхідності надаватиме допомогу за зверненням будь-яких керівників політичних сил, органів державної місцевої влади.

При цьому він зауважив, що такий формат роботи для міліції передбачений завжди, коли відбуваються виборчі кампанії.