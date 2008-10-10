У Чернігові вперше пройшла опера для глухих

У Чернігові в рамках V Європейського фестивалю культури і мистецтва глухих "Сальвія" вперше пройшла опера у жестовому виконанні - "Полювання короля Чарльза".

Про це УНІАН повідомила голова Чернігівської обласної організації Українського товариства глухих Лариса СИВЕНКО.

За її словами, оперу представив театр із Гельсінки (Фінляндія) – "Театері Тотті". В обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм зібралися близько 500 глядачів. Л.СИВЕНКО пояснила, що в Україні і Чернігові є творчі колективи глухих, що співають, танцюють, демонструють номери клоунади, однак таких, що ставлять опери, поки що відсутні.

"Для нас це зовсім невідомий жанр, але глядачі залишилися задоволеними, бо за допомогою жестів мовний бар`єр між нечуючими і слабочуючими людьми не відчувався", - сказала Л.СИВЕНКО.

Європейський фестиваль культури і мистецтва глухих "Сальвія" раз на два роки проводиться з 1997 року з ініціативи бельгійця Сальвадора ФАЛЕТТО. У 2006 році український колектив у Фінляндії отримав гран-прі фестивалю, тому саме в Україні проводиться наступний п`ятий фестиваль. Нашу країну на фестивалі представляють творчі колективи глухих з Києва, Одеси та Полтави.