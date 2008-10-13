Лукашенка відсьогодні почнуть пускати до Європи?

Глави МЗС 27 країн-членів Євросоюзу, присутні сьогодні на зустріч в Люксембурзі, мають намір прийняти рішення про часткову відміну санкцій стосовно білоруського керівництва.

Про це повідомила прес-секретар Верховного представника ЄС ыз загальної зовнішньої та безпекової політики Хав’єра СОЛАНИ Крістіна ГАЛЛАХ, передає РІА «Новости».

"Я чекаю, що це станеться сьогодні", - сказала вона.

За словами К.ГАЛЛАХ, міністри, зокрема, мають намір відмінити візові санкції щодо білоруського керівництва.

Як покарання властей Білорусі за "недотримання демократичних свобод" ЄС ввів заборону на поїздки до Європи для 41 офіційної білоруської особи, включаючи Президента республіки Олександра ЛУКАШЕНКА, а також відмінив проведення двосторонніх міністерських зустрічей і виключив Білорусь з так званої генеральної системи торгових преференцій за "утиск прав трудящих".

"Послаблення" з боку ЄС щодо Білорусі стало можливим після того, як білоруські власті випустили минулого місяця на свободу трьох останніх "політичних в’язнів". Серед них - студент і активіст опозиційної молодіжної організації "Маладый фронт" Андрій КІМ і підприємець Сергій ПАРСЮКЕВИЧ. Раніше був звільнений з ув’язнення один з лідерів білоруської опозиції Олександр КОЗУЛІН.

Глави МЗС країн ЄС на засіданні 15 вересня в Брюсселі заявили про готовність розпочати перегляд запроваджених санкцій щодо білоруських властей, якщо ОБСЄ визнає результати парламентських виборів у Білорусі. Минулого тижня пом`якшити санкції стосовно офіційних осіб республіки рекомендував Європарламент.