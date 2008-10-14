Ні тим, хто за УПА, ні тим, хто проти, не дозволено будувати сцену на Майдані

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» встановить сцену на Майдані Незалежності для проведення концерту на честь Української повстанської армії тільки після отримання дозволу столичної мерії.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

За інформацією правоохоронців, «жодна політична сила та громадське об’єднання наразі не має відповідних дозволів на встановлення будь-яких архітектурних форм як на Майдані (Незалежності), так і у центральній частині Києва».

Зважаючи на те, що зведення таких архітектурних форм без відповідних дозволів (місцевої влади – УНІАН) може спровокувати конфлікти з іншими громадськими об’єднаннями, політичними силами, які також можуть висловити бажання щодо проведення масових заходів у центрі столиці, міліція «дійсно не дозволяє зводити таку сцену представникам ВО «Свобода», підкреслили в ДЗГ.

Водночас, як зазначили в МВС, якщо відповідні дозволи з’являться, то міліція діятиме відповідно до чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня з нагоди 66-ї річниці Української повстанської армії низка політичних сил та організацій запланували провести в центрі Києві свої акції.

Так, з 17.00 до 22.00 на Майдані Незалежності ВО “Свобода” планує провести святковий концерт на честь Української повстанської армії.

Водночас сьогодні, 13 жовтня, у ВО “Свобода” заявили, що співробітники МВС блокують встановлення сцени на Майдані Незалежності для проведення 14 жовтня святкового концерту.

При цьому у ВО “Свобода” стверджують, що це відбувається попри наявність у організаторів концерту офіційних листів від Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА до Головного управління МВС України в Києві про те, що київська міська влада не заперечує проти проведення заходів із встановленням сценічного обладнання Київською міською організацією ВО “Свобода” на Майдані Незалежності.

”Свої дії працівники міліції не коментують. Водночас неофіційно посилаються на пряму вказівку міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА”, - зазначають у ВО “Свобода”.

Між тим влада Києва сьогодні звернулась до Окружного адміністративного суду столиці з проханням обмежити проведення акцій в центрі Києва 14 жовтня