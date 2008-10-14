Прес-конференція на тему: “Інваліди вимагають від Президента соціального захисту, а не мільйонних витрат на вибори”

10:18, 14 жовтня 2008
Права людини
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15 жовтня - 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Інваліди вимагають від Президента соціального захисту, а не мільйонних витрат на вибори”. Учасники: Іван Марусевич,  голова ВГО інвалідів-спинальників; Надія Паламарчук,  голова Донецької обласної ГО інвалідів ВО інвалідів Союзу організацій інвалідів України,  представник Національної Асамблеї інвалідів України; Олена Кравченко, голова Громадської організації батьків дітей-інвалідів, м. Маріуполь; Юрій Качановський, член правління обласної громадської організації інвалідів Українського товариства сліпих; Олексій Соцький, член Ради з питань соціального захисту глухих Національної Асамблеї інвалідів України; Марина Ліферова, голова ГО «Асоціація перекладачів жестової мови»  (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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