15 жовтня - 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Інваліди вимагають від Президента соціального захисту, а не мільйонних витрат на вибори”. Учасники: Іван Марусевич, голова ВГО інвалідів-спинальників; Надія Паламарчук, голова Донецької обласної ГО інвалідів ВО інвалідів Союзу організацій інвалідів України, представник Національної Асамблеї інвалідів України; Олена Кравченко, голова Громадської організації батьків дітей-інвалідів, м. Маріуполь; Юрій Качановський, член правління обласної громадської організації інвалідів Українського товариства сліпих; Олексій Соцький, член Ради з питань соціального захисту глухих Національної Асамблеї інвалідів України; Марина Ліферова, голова ГО «Асоціація перекладачів жестової мови» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.