Конференція на тему: «Основні напрямки гендерного розвитку м. Києва»

15 жовтня - 15-00 - Відбудеться міська конференція на тему: «Основні напрямки гендерного розвитку м. Києва». Учасники: В.Головач, заступник голови КМДА; І.Голубєва, начальник Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці (вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх, Колонна зала). Потрібна акредитація. Телефони: 279-24-11, 279-93-42.

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