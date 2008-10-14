15 жовтня - 16-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Хто допускає “перемоги перевертнів” МВС Харківщини над Секретаріатом Президента, Генеральною прокуратурою та Верховною Радою України?”. Прес-конференцію проведе голова Коаліції антикорупційних організацій Громадський Суд України Анатолій Місяць. Запрошені: представники з Харківщини, постраждалі від корупційних дій МВС Харківщини, представники Генеральної прокуратури та Секретаріату Президента (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).Телефон: (8068)354-79-02. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.