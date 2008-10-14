Сьогодні в Криму пройдуть акції прихильників і супротивників УПА

14 жовтня в Сімферополі пройдуть акції прихильників і супротивників Української повстанської армії (УПА).

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Конгрес українських націоналістів збирається провести молебень і мітинг з нагоди 66-ї річниці створення УПА і православного свята Покрови Пресвятої Богородиці.

Зі свого боку Блок Наталії Вітренко має намір виступити проти «відродження неофашизму в Криму». У цій акції також планується участь представників Комуністичної партії України і ряду інших суспільно-політичних сил.

В КУН не виключать провокацій з боку лівих. Разом з тим, в Блоці Вітренко чекають провокацій з боку правих.

Як повідомляв УНІАН, торік під час акції до річниці УПА в Сімферополі відбулися сутички між активістами правих і лівих сил. Серйозно ніхто не постраждав.