16 жовтня о 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Права біженців та мігрантів в Україні”. Прес-конференція проводиться за сприяння Державного комітету у справах національностей та релігій в Україні та міжнародної правозахисної організації “Ліга захисту прав громадян України”. Учасники: Едуард Багіров, правозахисник, Олександр Саган, голова Держкомітету України у справах національностей та релігій, Джефрі Лабовіц, керівник Місії Міжнародної організації з міграції в Україні, Наталія Прокопчук, помічник Регіонального Представника Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні Сімони Волькен, Олександр Сапонов, адвокат (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.