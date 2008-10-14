Карпачова: пірати відмовилися взяти їжу і воду для екіпажу «Фаїни»

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє, що стан здоров’я членів екіпажу захопленого піратами судна «Фаїна» є задовільним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні журналістам.

«Стан здоров’я екіпажу на даний час задовільний», - сказала Н.КАРПАЧОВА.

За її словами, на судно доставлено тонну пального для дизель-генератора, цього пального вистачить на декілька днів.

Водночас Н.КАРПАЧОВА повідомила, що пірати відмовилися прийняти на судно продукти харчування.

При цьому вона зазначила, що екіпажу «Фаїни» на 5 днів вистачить запасів води та продовольства.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажу якого 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Переговори з піратами про звільнення моряків «Фаїни» здійснюють Міністерство оборони Кенії і судновласники.

Судно перебуває під наглядом декількох американських кораблів, які мають завдання не допустити вивантаження зброї на берег.

Пірати, за різними даними, вимагають від 8 до 20 млн. доларів викупу за моряків.

Сьогодні речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ заявив, що робота зі звільнення заручників проводиться активно, безперервно, але вона не завжди є помітною і не завжди є доцільність її публічного розголошення.