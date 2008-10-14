80% українок потерпають від побоїв в сім`ї

16-17 жовтня в столичному Українському домі проходитиме національний форум “Стоп насильству” на тему: “Жінки і матері з дітьми в ув’язненні: початок чи закінчення насильства”.

Як повідомила на прес-конференції в УНІАН голова правління Інформаційно-консультативного жіночого центру Олена СУСЛОВА, захід відбуватиметься в рамках світового форуму “Стоп насильству”, який триватиме рік і завершиться 25 лютого наступного року.

О.СУСЛОВА зазначила, що переважна більшість ув’язнених жінок є з числа тих, які виросли у дитячих будинках чи соціально неблагополучних родинах і внаслідок цього не знають материнської любові і в ранньому віці стали жертвами різних форм насильства. Виходячи з цього зараз в Україні реалізується спільними зусиллями Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства у справах сім’ї, молоді і спорту та Інформаційно-консультативного жіночого центру проект ““Жінки і матері з дітьми в ув’язненні”, метою якого є належне піклування про жінок, які перебувають у в’язниці, особливо матерів з дітьми. Передбачено розробити спеціальні програми, за допомогою яких, зокрема, надати таким жінкам корисний в соціальному відношенні життєвий досвід формування материнських навичок, знань про те, як доглядати і виховувати дитину, програми, спрямованих на покращання психологічного стану жінок. Фахівцями також напрацьовуються необхідні зміни до законодавства України.

Заступник міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Тетяна КОНДРАТЮК наголосила, що крім таких програм важливим є зуміти змінити загалом ставлення до насильства в українському суспільстві. “Проблема насильства – це не проблема для вирішення одним центральним органом. Це проблема низки дотичних міністерств, служб, які повинні включитись. І в першу чергу, це свідомість людей”, - сказала вона, коментуючи той факт, що в Україні багато жінок та дітей приховують факти насильства над ними, вважаючи це соромом для сім’ї.

У свою чергу директор Департаменту сімейної і гендерної політики Мінсім’ї Елла ЛАМАХ повідомила, що на сьогодні вже прийнято певні зміни до закону про попередження насильства в сім’ї. “Це зміни, що стосуються роботи як з кривдниками, серед яких здебільшого чоловіки, так і по покращенню і ефективності роботи з жертвами. Вперше в Україні ми починаємо працювати з кривдником, і це не просто попередження чи штраф, а насильство і далі продовжує відбуватись... Спільно з Міністерством охорони здоров’я, Міністерством освіти напрацьовуються методики роботи з насильниками”, - зазначила вона.

За словами Е.ЛАМАХ, спеціально створені при Мінсім’ї робочі групи, які працюють над методиками, об’єднують психологів, юристів, медиків, науковців.

В той же час, за її словами, крім методик продовжують напрацьовуватись зміни до законів, зокрема, щодо підвищення відповідальності медиків та освітян за виявлення насильства щодо дітей та молоді. Вона наголосила також на врахуванні досвіду закордонних країн, де насильника примусово виселяють з квартири, водночас там залишається жити жертва. “А в нас на сьогодні здебільшого жертва йде з дому”, - підкреслила Е.ЛАМАХ.

Вона висловила переконання, якщо буде змінено ставлення суспільства до теми насильства, то в Україні зменшиться і кількість жінок в ув’язненні, і кількість безпритульних і бездоглядних дітей.

За даними Е.ЛАМАХ, відповідно до проведених досліджень, 80% жінок потерпають від домашнього насильства і в 75% стають свідками і жертвами насильства діти.

Як повідомили на прес-конференції, на сьогодні в Україні в ув’язненні перебувають понад 10 тис. жінок. На сьогодні лише діти до 3-х років мають право знаходитись з матір’ю, яка перебуває у місцях позбавлення волі, діти ж, яким виповнюється більше 3-х років відправляються в спеціальний дитячий будинок. Зараз в Україні діють дві колонії, де жінки можуть перебувати разом з дітьми: в Одесі та в Чернігові. Сьогодні в колонії в Чернігові (там перебувають жінки, які мають повторну судимість) – разом з ув’язненими перебувають 20 діток, в Одесі (вперше ув’язнені жінки) – 50-70 дітей.