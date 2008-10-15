У СБУ кажуть, що люди Луценка охороняли тих, хто бив суддів

Служба безпеки України заперечує присутність бійців «Альфи» в нарадчій кімнаті Апеляційного адміністративного суду Києва 11 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Це брехня, ми це спростовуємо», - сказав він.

Разом з тим В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що охорону судді вказаного суду Михайлові МЕЖЕВИЧУ було надано за письмовим зверненням у зв’язку із застосуванням до нього фізичного насильства з боку народних депутатів та перешкоджання службовій діяльності.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, після порушення кримінальної справи за фактом втручання в діяльність судових органів за дорученням Генпрокуратури була створена слідчо-оперативна група із співробітників СБУ. На сьогоднішній день з’ясовано, що 11 жовтня в кабінеті голови суду знаходилося 4-5 депутатів від БЮТ, до судді застосовувалося насильство, що відображено у поясненнях свідків. Зокрема, суддю били по руках, не давали взяти ручку, увімкнути комп’ютер, забрали особисті речі судді (телефон), сказав керівник СБУ.

Крім того, до приміщення суду особи, які перебували в ньому, підтягнули бойовиків кримінальних угруповань. У зв’язку із викладеним В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що на сьогодні через такі обставини в СБУ виникає дуже багато питань до спецпідрозділу МВС «Грифон», на який законом покладено функції охорони судів.

«Я запропонував міністру внутрішніх справ включити співробітників міліції до слідчої групи для з’ясування обставин використання спецпідрозділів МВС, які фактично не охороняли суд, а сприяли заходженню до нього сторонніх осіб та охороняли тих, хто бив суддів», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, додавши при цьому, що вчора він вдруге надіслав відповідного листа до глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА.

Як зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, керівництво МВС має поцікавитися діяльністю «Грифону».

«Якщо знову така ситуація відбудеться в судах, міліція має відповідним чином спрацювати», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня представники БЮТ в Апеляційному адміністративному суді Києва під час судового засідання заявили відвід судді М.МЕЖЕВИЧУ, який є головою колегії суддів, що розглядає скаргу Секретаріату Президента щодо призупинення дії Указу глави держави про проведення дострокових парламентських виборів.

У зв’язку з цим колегія суддів пішла до кімнати для нарад.

Між тим народні депутати від БЮТ заявили, що у кімнату для нарад, крім суддів, зайшли сторонні особи, які мають при собі зброю.

«Судді працюють практично під дулами пістолетів співробітників СБУ», - сказав тоді перший заступника голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.