Прес-конференція, присвячена діяльності інтернет-сайту ”Тюремний портал”
09:58, 16 жовтня 2008Права людини
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17 жовтня - 13-00 - Прес-конференція, присвячена діяльності інтернет-сайту "Тюремний портал". Буде розказано про недавно створений інтернет-сайт "Тюремний портал", про достовірність розміщуваної на нім інформації і про плани порталу. В роботі візьме участь керівник правозахисної організації "Донецький Меморіал" Олександр Букалов (“Українські новини”, вул..Еспланадна, 20). Потрібна акредитація. Телефон: 494-3165, e-mail: centre@ukranews.com.
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