Круглий стіл «Цензура гаманця: Як подолати корупцію в журналістських колах»

20 жовтня - 10-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-каналі відбудеться засідання круглого столу на тему: «Цензура гаманця: Як подолати корупцію в журналістських колах». Йтиметься про замовні матеріали як типове явище для сучасної журналістики, про сутність та реальне значення “джинси” у форматі ЗМІ. Учасники: головний редактор інформагентства “УНІАН" Олександр Харченко, шеф-редактор журналу “Телекритика” Наталія Лігачова, президент Асоціації медіа-юристів України Тетяна Котюжинська, виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар та інші експерти (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.