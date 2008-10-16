Круглий стіл «Цензура гаманця: Як подолати корупцію в журналістських колах»

10:01, 16 жовтня 2008
Права людини
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20 жовтня - 10-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-каналі  відбудеться засідання круглого столу  на тему: «Цензура гаманця: Як подолати корупцію в журналістських колах». Йтиметься про замовні матеріали як типове явище для сучасної журналістики, про сутність та реальне значення “джинси” у   форматі ЗМІ.  Учасники: головний редактор інформагентства “УНІАН" Олександр Харченко,  шеф-редактор журналу “Телекритика” Наталія Лігачова, президент Асоціації медіа-юристів України Тетяна Котюжинська, виконавчий директор Інституту масової інформації  Вікторія Сюмар   та    інші  експерти (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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