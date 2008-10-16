Українці в Росії образилися на Путіна з Мєдвєдєвим

Об’єднання українців та Федеральна національно-культурна автономія українців Росії висловлюють жаль і нерозуміння з приводу дій російської влади, які практично унеможливили проведення українськими організаціями в регіонах Росії загальнолюдської гуманітарної акції «Незгасима свічка».

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві правління Об’єднання українців Росії та правління Федеральної національно-культурної автономії українців Росії.

В заяві повідомляється, що у 2008 році за ініціативою Світового Конгресу Українців у зв’язку з 75-річчям Голодомору 1932-33 років українці цілого світу проводять акцію «Незгасима свічка». Маршрут «Незгасимої свічки» пролягає крізь всі континенти, через країни, де живуть українці, всюди вона є символом вшанування пам’яті невинних жертв Голодомору, символом скорботи, символом недопущення такої трагедії у майбутньому.

Повідомляється, що 8 жовтня «Незгасима свічка» з Казахстану прийшла в Росію, де українці складають одну із найчисленніших груп населення, де ще лишилися живі свідки Голодомору.

Об’єднання українців Росії, Федеральна національно-культурна автономія українців Росії, регіональні українські організації заздалегідь провели велику організаційну та змістовну роботу з підготовки траурних заходів, вечорів-реквіємів, скорботної ходи, поминальних богослужінь тощо.

«Всі ці заходи не мали ніякого політичного забарвлення, а ставили метою лише одне – вшанувати пам’ять мільйонів українців та людей інших національностей, які стали заручниками злочинного сталінського режиму», - наголошується в заяві.

На жаль, органи влади стали на шлях фактичної заборони під різними приводами проведення культурно-просвітницьких траурних заходів, тиску на українські громади та їхніх керівників.

В документі зазначається, що один високопоставлений російський чиновник письмово заявив, що «не можна виключати, що українці можуть спробувати використати акцію «Незгасима свічка» в своїх націоналістичних інтересах, говорячи «голодомор», а маючи на увазі «геноцид».

«Висловлюємо подив, що в країні, яка хоче бути демократичною, ставиться під сумнів право громадян висловлювати точку зору на події минулого, яка відрізняється від офіційної», - додається в документі.

Об’єднання українців Росії та Федеральна національно-культурна автономія українців Росії також жалкують, що Російська православна церква в інших містах (крім Москви) відмовилася від проведення поминальних богослужінь.

Українці Росії наголошують, що незважаючи на перепони, українські організації Москви та Санкт-Петербургу провели великі вечори пам’яті жертв Голодомору, разом з українцями світу приєднались до цієї символічної акції.

«Об’єднання українців Росії та Федеральна національно-культурна автономія українців Росії висловлюють жаль і нерозуміння з приводу дій російської влади, які практично унеможливили проведення українськими організаціями в регіонах Росії загальнолюдської гуманітарної акції «Незгасима свічка», - підсумовується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України розцінило спротив Росії у проведенні акції «Незгасима свічка» як недружню та сплановану акцію проти України.