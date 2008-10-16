Правозахисники хочуть, щоб Президент змінив своє рішення

Правозахисні громадські організації вимагають від Президента України відмінити рішення про проведення дострокових виборів до Верховної Ради.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили голова Адвокатського об’єднання “Український правозахисний фонд” Володимир ШАХРАЙ, представник Українського юридичного товариства Микола СІРИЙ, голова фонду Ветеранів воєнної розвідки Юрій ЛЕВЧЕНКО, голова Міжнародного комітету захисту прав людини Ігор ДАНИЛОВ та голова Міжнародної громадської організації “Демократія проти корупції” Елеонора ХАЧАТУРЯН.

На думку правозахисників, розпуск Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Верховної Ради та призначення дострокових парламентських виборів не вирішить, а ще більше ускладнить політичну кризу в державі та не принесе суттєвої зміни у розстановці політичних сил в новій ВР.

Також, як наголошують представники правозахисних організацій, проведення виборів в угоду інтересів деяких політичних сил в умовах розвитку політичної кризи є аморальним вчинком стосовно українського народу.

При цьому представник Українського юридичного товариства М.СІРИЙ наголосив, що для розпуску Верховної Ради немає ні матеріально-правових, ні формальних конституційно-правових підстав.

”Ні в Конституції, ні в жодному законі України не встановлено, що зменшення кількості депутатів у складі парламентської коаліції до числа меншого ніж половина від конституційного складу якось перешкоджає парламенту здійснювати його конституційні функції. Очевидним є і те, що зазначене зменшення складу коаліції не перешкоджає уряду виконувати свої функції у повному обсязі, а так само президенту здійснювати свої повноваження. Таким чином, з матеріально-правової точки зору в результаті зменшення кількості депутатів у складі парламентської коаліції до числа меншого ніж половина від конституційного складу парламенту не виникає конституційна криза в її правовому розумінні”, - пояснив експерт.

Він також додав, що для розпуску Верховної Ради немає жодних формальних конституційно-правових підстав. “Так, ч.1 ст.90 Конституції України містить пряме посилання щодо можливості розпуску лише у випадку не сформування коаліції у новообраному парламенті. Тобто, у ч.1 ст.90 Конституції з очевидністю йдеться про те, що Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо протягом одного місяця з початку роботи новообраного парламенту не сформовано коаліцію депутатських фракцій”, - зауважив М.СІРИЙ.

У зв’язку з чим, він розтлумачив, що ця чітка і конкретизована конституційна вимога не викликає жодних заперечень. За його словами, “якщо парламент проявляє нездатність згрупуватись у більшість та сформувати на основі нових виборів новий уряд – це означає, що не відбувається формування цілісної системи вищих органів влади у відповідності до народного волевиявлення, здійсненого шляхом виборів. Тобто, мета проведених виборів не досягнута, вищі органи влади у повному обсязі не сформовані. Відтак, треба здійснювати розпуск парламенту, який не справився зі своєю функцією по формуванню уряду, та провести нові вибори”.

”Але зараз Президент України застосував “розширене розуміння” свого права на розпуск парламенту. У цьому випадку воно є незаконним і неконституційним, до того ж суперечить принципам європейського парламентаризму”, - підсумував правозахисник.