Влада Баку заборонила опозиції проводити мітинг у центрі міста

Міська виконавча влада Баку не дозволила Центру співпраці опозиції (ЦСП) провести у суботу, 18 жовтня, мітинг у центрі міста за підсумками президентських виборів, що відбулися в Азербайджані 15 жовтня.

Як передає Gazeta.ru, про це повідомив співробітник апарату партії «Мусават», яка входить в ЦСП.

«Влада не дозволила провести мітинг в одному з дев`яти місць, вказаних нами у зверненні до виконавчих органів, порадивши провести його на околиці міста – в селищі Бібі-Ейбат», – сказав представник опозиції.

За даними Інформаційного центру виборів ЦВК Азербайджану, за результатами підрахунку голосів на 5189 виборчих дільницях (96,8%) чинний Президент Ільхам АЛІЄВ набрав 88,64% голосів виборців. Ніхто із шести інших кандидатів не набрав більше 3% голосів.

Отже, порівняно з виборами 2003 року вотум довіри І.АЛІЄВУ зріс майже на 12%. Як повідомляв УНІАН, п`ять років тому він одержав 76,84% голосів виборців. Майже на 5% збільшилася явка: у 2003 році вона становила 71,2%, в 2008 - 75,65%.

Лідер Азербайджану вже приймає поздоровлення від глав інших держав і урядів. Першими його привітали керівники Туреччини і Грузії.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав І.АЛІЄВА з успішним проведенням виборів Президента в Азербайджані.