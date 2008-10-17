Організатор «Еліта-Центру» сидить у СІЗО, де часто вмирали підслідні

Міністерство внутрішніх справ України не виключає існування певної загрози життю одного з головних організаторів столичної квартирної афери компанії "Еліта-Центр" Олександра ВОЛКОНСЬКОГО (ШАХОВА), який був екстрадований до України 9 жовтня.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Володимир БЕДРИКІВСЬКИЙ в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№ 195 від 17 жовтня 2008 року).

“Ми не виключаємо певної загрози життю ВОЛКОНСЬКОГО. Це усім зрозуміло, бо він є носієм інформації. По-перше, своїми свідченнями він може скомпрометувати відомих людей, з якими здійснював незаконні оборудки зі столичною нерухомістю задля збагачення. По-друге, він знає, де поділися гроші «Еліти-Центру». Тому він потребує серйозного захисту від можливої ліквідації. Для нас він цінний і як свідок, і як обвинувачуваний по кримінальній справі. І ми його бережемо”, - сказав В.БЕДРИКІВСЬКИЙ.

Водночас, за його словами, забезпечити безпеку такої персони було легше, коли усі СІЗО знаходились у системі МВС. “Але, не вдаючись у деталі, скажу, що ми проводимо низку серйозних заходів щодо безпеки ВОЛКОНСЬКОГО і тісно співпрацюємо з Держдепартаментом з питань виконання покарань. Допитують його слідчі Головного слідчого управління МВС під керівництвом Петра КОЛЯДИ, а ГУБОЗ, відповідно до рішення міністра, забезпечує оперативне супроводження цієї справи”, - пояснив він.

За інформацією газети, О.ВОЛКОНСЬКИЙ перебуває у СІЗО №13 на Лук’янівці, де протягом останніх років часто помирали підслідні, у тому числі дуже відомі особи.

Як повідомляв УНІАН, швейцарські правоохоронні органи затримали О.ВОЛКОНСЬКОГО (справжнє ім`я - Олександр ШАХОВ, 1971 р.н., уродженець міста Кемерово, Росія) наприкінці жовтня 2007 року під час проходження ним паспортного контролю в аеропорту Женеви з підробленим ізраїльським паспортом.

Генпрокуратура України підготувала необхідні для екстрадиції О.ВОЛКОНСЬКОГО документи і 25 жовтня 2007 року направила до Федерального департаменту юстиції і поліції Швейцарської Конфедерації. 30 жовтня 2007 року дані документи були одержані, і розпочався процес екстрадиції О.ШАХОВА в Україну.

Внаслідок будівельної афери «Еліта-центр» у Києві постраждали понад 1,5 тис. осіб. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у зведенні будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Загальна сума привласнених грошей вкладників становить близько 100 млн. дол.