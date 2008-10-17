Суд скасував заборону на дострокові вибори до ВР

Cьогодні, 17 жовтня, Центральний окружний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, якою було зупинено дію указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання та призначення позачергових виборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави з посиланням на інформацію керівника Служби з представництва в судах України інтересів Президента Руслана КИРИЛЮКА.

Таким чином, перешкод для проведення позачергових виборів не існує, підкреслив він.