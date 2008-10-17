Ющенко знову ліквідував Окружний адмінсуд Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО знову ліквідував Окружний адміністративний суд Києва і створив замість нього Центральний та Лівобережний окружні адміністративні суди Києва.

Про це йдеться в указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.

Ці суди створюються з 17 жовтня, при цьому склад Центрального суду встановлено у кількості 33 суддів, а Лівобережного – 26 суддів.

Відповідно до указу, підвідомчими Центральному суду є Голосіївський, Печерський, Подільський, Святошинський, Солом`янський, Шевченківський райони Києва, а Лівобережному – Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський райони столиці.

Цим же указом Президент з 1 березня 2009 року створив Вінницький апеляційний адміністративний суд у кількості 42 суддів та Житомирський апеляційний адміністративний суд у кількості 38 суддів. При цьому підвідомчими Вінницькому апеляційному суду визначено Вінницьку, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку області, а Житомирському апеляційному – Волинську, Житомирську, Рівненську області.

В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів передбачити під час доопрацювання законопроекту про державний бюджет України на 2009 рік витрати, пов`язані з утворенням Вінницького та Житомирського апеляційних адміністративних судів.

Також Президент доручив головам Вінницької та Житомирської обласних державних адміністрацій ужити невідкладних заходів щодо забезпечення апеляційних адміністративних судів службовими приміщеннями.

В.ЮЩЕНКО доручив запропонувати голові Вищого адміністративного суду України внести подання щодо переведення суддів з окружного адміністративного суду міста Києва, що ліквідується, на роботу до Центрального та Лівобережного окружних адміністративних судів міста Києва, а також забезпечити здійснення інших заходів, що випливають із цього Указу, в тому числі передачу справ, які знаходяться у провадженні судом, що ліквідується.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 17 жовтня, своїм указом В.ЮЩЕНКО відновив Окружний адміністративний суд Києва.

13 жовтня В.ЮЩЕНКО своїм указом ліквідував Окружний адміністративний суд міста Києва і з 14 жовтня 2008 року утворив Центральний окружний адміністративний суд міста Києва у кількості 37 суддів та Лівобережний окружний адміністративний суд міста Києва у кількості 22 суддів.

10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ припинив дію Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів». Суд також заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів у ВР.