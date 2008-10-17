Від НБУ вимагають повернути людям право користуватися своїми грошима

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА звернулася з поданням на ім`я голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА про поновлення конституційного права громадян на вільне володіння, користування і розпорядження своїми банківськими вкладами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі омбудсмана.

В поданні зазначається, що люди, які звернулися за захистом до Уповноваженого з прав людини, обурені тим, що після набрання чинності постанови правління НБУ № 319 від 11 жовтня 2008 року «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» українські банки почали застосовувати обмежувальні заходи, що призвело до масових порушень умов депозитних договорів, а також договорів із обслуговування карткових рахунків.

Н.КАРПАЧОВА констатує, що вкладники не можуть своєчасно отримати кошти не лише з депозитних рахунків, а й заробітну плату, пенсію, інші виплати. “В багатьох випадках це може стати причиною порушення прав людини на здоров’я і життя”, - зазначила вона.

В поданні йдеться, що виникають також проблеми зі здійсненням розрахунків за товари та послуги за платіжними картками громадян, які є клієнтами «Промінвестбанку», банків «Надра», «ВТБ» та інших.

Н.КАРПАЧОВА визначає, що в умовах загострення світової фінансової кризи національна банківська система, безперечно, потребує невідкладної державної допомоги. В той же час вона наголошує, що “перекладати увесь тягар кризи на плечі громадян-вкладників банків не можна, оскільки це підриває довіру населення до банків”.

На думку Н.КАРПАЧОВОЇ, заходи, що вживаються Національним банком України та іншими банками, порушують конституційні права людини на вільне володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Уповноважений ВР з прав людини вважає, що НБУ з метою поновлення прав громадян на вільне володіння, користування та розпорядження своїми вкладами має невідкладно внести зміни до постанови «Про додаткові заходи щодо діяльності банків».