Міліція била ногами жінок та старих - версія учасників пікету в Криму

У Бахчисарайському районі Криму селяни - учасники акції не намагалися битися із співробітниками «Беркута» і міліції.

Про це заявив кореспонденту УНІАН телефоном депутат Бахчисарайської районної ради, керівник Бахчисарайського регіонального меджлісу Ахтем ЧИЙГОЗ, який знаходився на місці подій.

Нагадаємо, за версією заступника начальника Головного управління МВС України в Криму – начальника міліції громадської безпеки Миколи ФЕДОРЯНА, учасники акції спробували перекрити трасу Сімферополь-Севастополь, правоохоронці кілька разів стріляли у повітря, намагаючись не допустити перекриття. “Коли була здійснена спроба затримати найбільш активних і посадити їх у службову машину, вони почали кидатися на працівників міліції, хапати за одяг, за зброю. Були здійснені (правоохоронцями – УНІАН), якщо я не помиляюся, три постріли в повітря”, - повідомив М.ФЕДОРЯН.

За даними А.ЧИЙГОЗА, люди спробували вийти на трасу Сімферополь-Бахчисарай, міліція почала їх «відтісняти», просила не виходити, тоді учасники акція вирішили піти пішохідним переходом.

“Частина людей пішла пішохідним переходом, у цей час міліція почала зухвалим чином бити людей. Це було якесь звірство. Жінку били кийками, старого били», - сказав А.ЧИЙГОЗ. «Люди не кидалися на міліцію», - підкреслив депутат.

Ще один свідок акції підтвердив УНІАН слова депутата райради. «Люди на міліцію не кидалися, не намагалися з нею битися. Співробітники «Беркута» стали буквально висмикувати з натовпу людей. Першим витягнули старого-ветерана, його били ногами і кийками, жінку, яка спробувала за нього вступатися, один боєць грубо відкинув убік. Тим часом старого, що вже лежав на землі, декілька бійців «Беркута» штовхали ногами. У цей час прозвучало три одиночні постріли з автомата у повітря», - сказав свідок акції на умовах анонімності.

А.ЧИЙГОЗ також повідомив, що трьох учасників акції, які були затримані міліцією, вже відпустили, "виписавши їм штраф за рішенням суду за адміністративне порушення".

А.ЧИЙГОЗ зазначив, що серед пайовиків є і кримські татари, саме тому він прийшов на акцію.

Як повідомляв УНІАН, у Бахчисарайському районі вже декілька років існує конфлікт між жителями ряду сіл і агрофірмою «Крим». Селяни запевняють, що агрофірма намагається визнати їхні держакти на землю недійсними і відібрати паї. Селяни обвинувачують агрофірму в рейдерстві.

Голова Бахчисарайської районної державної адміністрації Ільмі УМЕРОВ повідомив, що агрофірма «Крим» через суди намагається відібрати землю у 1,5 тисячі чоловік.

Сьогодні селяни проводили акцію, щоб звернути увагу на свою проблему. За даними міліції, люди кидалися на правоохоронців і намагалися блокувати дорогу. За даними М.ФЕДОРЯНА, за фактом дій учасників акції на трасі планується порушити кримінальну справу за ст. 293 Кримінального кодексу України – групове порушення громадського порядку.