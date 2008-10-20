Прес-конференція на тему: ”Маніпуляції інститутом волевиявлення: кому вигідні вибори за всяку ціну, яка дата виборів влаштує основних політичних гравців?”

21 жовтня - 11-30 - Відбудеться прес-конференція Агентства моделювання ситуацій за участю провідних українських політологів на тему: "Маніпуляції інститутом волевиявлення: кому вигідні вибори за всяку ціну, яка дата виборів влаштує основних політичних гравців?". Учасники: директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, директор pr-групи "Політтех" Тарас Березовець ("Українські новини", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх). Потрібна акредитація. Телефони: 428-82-73, 425-46-89; info@agency.org.ua; press@agency.org.ua

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