Презентація проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»

21 жовтня - 15-00 - Відбудеться презентація проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» за участю представників Канадського Центру вивчення вад та Всеукраїнського фонду „Крок за кроком” (Український дім, вул. Хрещатик, 2). Потрібна акредитація. Телефон: 278-59-50, info@ukrchas.net, press@ukrchas.net

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