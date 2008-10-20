Прес-конференція у зв`язку з протестом проти демонстрації гей-лесбійськіх фільмів в рамках конкурсної програми ”Сонячний зайчик” на 38-му ”Молодість”

22 жовтня - 11-00 - Прес-конференція у зв`язку з протестом громадськості проти багатоденної демонстрації гей-лесбійськіх фільмів в рамках конкурсної програми "Сонячний зайчик" на 38-му Міжнародному кінофестивалі "Молодість". Учасники: старший пастор церкви "Посольство Боже" Сандей Аделаджа, співголови МГО "Творці Історії" Геннадій Грігорян, Армен Мовсесян, Павло Федоров. Організатор - МГО "Творці Історії" (“Інтерфакс-Україна”, вул. Рейтарська, 8/5-а). Потрібна акредитація. Телефон: 8 (093) 320-86-48.

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