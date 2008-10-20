Прес-клуб на тему: «Діти – в’язні: українська реальність»

22 жовтня - 13-00 - Відбудеться на засідання прес-клубу газети «Известия в Украине» та холдингу «Главред – Медіа» на тему: «Діти – в’язні: українська реальність». Учасники: перший заст.голови Департаменту виконання покарань Микола Ільтяй; начальник колонії для дівчаток м.Мелітополь Світлана Рулевська; начальник колонії для хлопців м.Самбір Юрій Капустенський; тюремний капелан отець Юрій; дитячий психіатр Ігор Марценковський; головний редактор газети «Известия в Украине» Яніна Соколовська («Главред – Медіа», вул. Стрітенська, 2/8). Потрібна акредитація. Телефон: 234-06-43.