21 жовтня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Розширюючи масштаби протидії ВІЛ в Україні”. Учасники: Виконавчий директор Об’єднаної Програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) Пітер Піот та спеціальний представник ЮНЕЙДС Її Королівська Високість, крон-принцеса Норвегії Метте-Марит. Мета візиту - підтримка розширення масштабів протидії СНІДу в Україні. Під час візиту П.Піот та крон-принцеса Норвегії Метте-Марит зустрінуться з високо посадовцями; людьми, які живуть з ВІЛ, представниками різних організацій громадянського суспільства, ВІЛ-сервісних НУО, релігійних конфесій, молодіжними активістами, представниками приватного сектору та донорської спільноти (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 279-33-53; vika@unian.net.

16-00 - у Києво-Могилянській академії відбудеться зустріч за участю Виконавчого директора ЮНЕЙДС, заступника Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Пітера Піота та Спеціального представника ЮНЕЙДС Її Королівської Високості, крон-принцеси Норвегії Метте-Марит (НаУКМА, Староакадемічний корпус (бібліотека), вул.. Г.Сковороди, 2). Потрібна акредитація. Телефон: 279-33-53; vika@unian.net.