Україна - на 68 місці в рейтингу щодо якості життя

Україна отримала 68-му позицію у рейтингу щодо темпів економічного розвитку і якості життя серед 104-х країн світу.

Як повідомляє Німецька хвиля, американська незалежна консалтингова агенція Legatum Institute оприлюднила новий список процвітаючих країн, який створювався враховуючи темпи економічного розвитку і якість життя у 104-х країнах світу.

Індекс процвітання вираховували за 44 показниками, головні з поміж яких: конкурентоспроможність, охорона здоров’я і довкілля, сімейні та релігійні цінності.

За економічними показниками, Україна потрапила у вищу частину рейтингу. Однак її загальні позиції значно погіршили показники якості життя.

Експерт проекту Раян СТРІТЕР прокоментував позицію України: «Для України є трохи добрих новин і трохи поганих. Добрі показники має ринкове зростання, краща якість освіти. Але досить погані загальні показники якості життя: проблеми з охороною здоров’я, захистом довкілля, плюс низька ефективність державного управління».

Дуже негативно на результати України вплинула нездатність системи охорони здоров’я впоратися зі стрімким розповсюдженням ВІЛ-інфекції. Цей фактор, зокрема, пов’язують зі слабо фінансованою медичною інфраструктурою. Серед позитивів експерти відзначили, зокрема, освіту.

Як зазначає “Німецька хвиля”, серед європейських країн Україна посідає одне з останніх місць у рейтингу. Подібні позиції, приміром, має Македонія. Кращі за Україну позиції у рейтингу мають Казахстан і Росія – відповідно 56 і 57 місця. На десяток позицій гірше за Україну були оцінені позиції Білорусі і Молдови.

«Україна знаходиться десь посередині серед пострадянських країн. У неї стабільні позиції, і вона має всі можливості покращувати свої показники», - переконаний Р.СТРІТЕР.

На першому місці рейтингу – Австралія.