Ющенко: програми з ВІЛ/СНІДу і туберкульозу погано фінансуються

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає недостатнім фінансування програм, пов’язаних з боротьбою з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та наркоманією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, відкриваючи перше засідання координаційної ради з проблем ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що запропоновані кошти на поточний рік, а також ті, що пропонуються на наступний, не відповідають загрозам у цій сфері. Він закликав учасників наради сформувати план дій щодо боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та наркоманією.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що мають бути чітко визначені завдання і пріоритети, які мають реалізовуватись на основі скоординованих дій усіх гілок влади.

В.ЮЩЕНКО також подякував міжнародним організаціям за допомогу Україні. Зокрема, він відзначив, що Україна відчуває підтримку відповідних структур ООН. «Я запевняю вас, що Україна відкрита для якнайширшого співробітництва з ООН, іншими міжнародними організаціями у боротьбі з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та наркоманією», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що для нього, як для Президента, боротьба з цими негативними явищами є пріоритетом.

Наголошуючи на позитивних кроках у сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та наркоманією, В.ЮЩЕНКО зауважив, що ще існує багато невирішених проблем і ситуація залишається складною.