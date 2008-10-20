Політики на вибори тратять у 7-8 разів більше, ніж говорять

Президент Асоціації медіа-юристів України Тетяна КОТЮЖИНСЬКА вважає, що боротися з “джинсою” на українських телеканалах треба методом жорсткого контролю за фінансуванням політичних партій.

Про це вона сказала під час круглого столу “Цензура гаманця: Як подолати корупцію в журналістських колах” сьогодні в УНІАН.

“Якщо ми розуміємо, що наші політики, за результатами виборів, до ЦВК звітують про одні суми витрачених коштів, а реально всі експерти говорять про суми в 7-8 разів більше, то про це теж треба говорити. Це та ланка, яку потрібно врегулювати”,- сказала вона.

“Потрібно діяти методами обмеження, жорсткого контролю за фінансуванням політичних партій. Це зробити можна, для цього є всі механізми, наприклад, у ЦВК. Немає тільки політичної волі”, - додала Т.КОТЮЖИНСЬКА.

Вона зауважила, що за наслідками попередньої виборчої кампанії Національною радою з питань телебачення і радіомовлення було покарано за порушення законодавства про вибори багато теле- та радіокомпаній. “Порушення дуже просте: якщо журналіст висловився щодо 5 партій, а їх на виборах 40, то інші 35 можуть подати скаргу до Нацради і ЦВК, що про них не висловилися або висловилися погано”, - сказала експерт.

За словами Т.КОТЮЖИНСЬКОЇ, телеканалу значно простіше подавати в ефірі “джинсу”.

“Якщо канал стоїть перед можливістю отримати ліцензійну заборону або отримати гроші, “джинсу”, то що він буде обирати? Він буде давати “джинсу” в прямому ефірі, давати слово тільки тим політикам, яким за законом про вибори дозволено говорити, буде отримувати гроші і не буде отримувати неприємності”, - додала вона.