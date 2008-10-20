Для боротьби із ”джинсою” не вистачає політичної волі

Шеф-редактор видань проекту “Телекритика” Наталя ЛІГАЧОВА вважає, що подолати “джинсу” (матеріал під замовлення, проплачену статтю (сюжет), яку видають за звичний журналістський текст - УНІАН) в українських ЗМІ заважає відсутність політичної волі.

Про це вона сказала під час круглого столу “Цензура гаманця: Як подолати корупцію в журналістських колах”.

“Повинна бути постійна дискусія та освіта суспільства з приводу того, що в нас є багато прихованої реклами, повинна бути більша роль Генпрокуратури та Нацради. Передусім немає політичної волі, щоб подолати це явище”, - сказала вона.

Н.ЛІГАЧОВА зазначила, що найбільше “джинси” з`являється під час виборчої кампанії. “Під час минулої виборчої кампанії на більшості телеканалів жоден сюжет, що розказує про діяльність тієї чи іншої політичної сили, не був просто журналістським сюжетом, практично всі матеріали були проплачені політичними партіями”, - додала вона.

За словами Н.ЛІГАЧОВОЇ, за останні роки відбулася трансформація такого явища як “джинса”. “Якщо раніше журналісти могли за 200 дол. писати замовні інтерв`ю, то останнім часом це відбувається під егідою менеджерів і власників ЗМІ, які бачать у “джинсі” або можливість підвищити капіталізацію свого бізнесу, або мінімізувати витрати, які вони мають інвестувати в розвиток ЗМІ”, - сказала шеф-редактор.

Н.ЛІГАЧОВА вважає, що існує три види “джинси” - політична, економічна та корпоративна “джинса”, коли замовником є сам власник ЗМІ.

На думку Н.ЛІГАЧОВОЇ, приховану рекламу, “піарний матеріал” від журналістського матеріалу можна відрізнити, якщо є критика однієї сторони й немає відповіді критикованої сторони. “Якщо про когось тільки погано або добре, то ви бачите піарний матеріал, за який хтось заплатив гроші”, - сказала вона.