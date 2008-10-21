Президент захистив виборчі права громадян

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ № 951/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні та виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 жовтня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних виборчих прав громадян України під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України».

Текст указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, відповідно до статті 107 Конституції України Президент постановив увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні та виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 жовтня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних виборчих прав громадян України під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України».

Контроль за виконанням цього Указу покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.