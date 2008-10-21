На Вінниччині суддя інсценував замах на себе

У Вінницькій області співробітники міліції викрили суддю Тульчинського районного суду, який підозрюється в імітації свого замаху.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, 16 жовтня о 21-й годині Тульчинський райвідділ міліції зареєстрував повідомлення про пожежу у приміщенні районного суду.

При проведенні огляду місця пригоди працівники слідчо-оперативної групи встановили факт виникнення займання у кімнаті, де розташована канцелярія суду. Вогнем було пошкоджено меблі і документацію. У службовому кабінеті голови суду вогонь частково пошкодив меблі та матеріали цивільних справ, які знаходилися на робочому столі.

Крім цього, міліція виявила сліди вибиття дверей, біля приміщення суду - 2 каністри з-під пального ємністю 5 та 10 літрів, інші речові докази, які вказували на вчинення умисного пошкодження майна.

Через півгодини після пожежі до Тульчинського райвідділу міліції звернувся суддя районного суду із заявою про скоєння на нього замаху.

33-річний суддя повідомив, що на автошляху Немирів - Тульчин автомобіль «Опель-Омега», за кермом якого він перебував, був обстріляний невідомими особами з легковика під час обгону.

З місця скоєння обстрілу автомобіля «Опель-Омега» міліція вилучила 2 гільзи калібру 7.62 мм до пістолета «ТТ» і матерчаті рукавички.

Було проведено комплекс оперативно-пошукових заходів, спрямованих на розкриття резонансного злочину та встановлення осіб, причетних до нього.

Разом з тим, характер кульових пошкоджень автомобіля викликав сумнів у ведення по ньому пострілів під час руху.

17 жовтня було здійснено повторний огляд місця пригоди. Із залученням особового складу інших територіальних підрозділів у кількості 100 осіб було організовано прочісування лісопосадки та прилеглої території. У лісопосадці неподалік місця пригоди міліціонери виявили пістолет «ТТ» з магазином.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових і технічних заходів оперативники з’ясували, що напередодні потерпілий придбав мобільний телефон, з якого сам собі завдля забезпечення алібі направляв SMS-повідомлення з погрозами.

Під тиском доказів псевдопотерпілий зізнався про імітацію замаху на себе, аби уникнути відповідальності за винесення ним неправомірних рішень по ряду справ.

Суддя перебуває під слідством.