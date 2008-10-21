Зникла зброя, з якої застрелився прокурор Шуба (доповнена)

Вже найближчим часом прокуратуру Дніпропетровської області замість трагічно загиблого Володимира Шуби можуть очолити прокурор Київщини Олександр Гардецький або його житомирський колега Микола Франтовський. З десятка можливих претендентів це найбільш реальні кандидатури, повідомило "Сегодня" на умовах анонімності інформоване джерело в ГПУ.

Інший співбесідник з правоохоронних органів Дніпропетровська підтвердив раніше поширену газетою конфіденційну інформацію щодо підміни і викрадання зборої, яка стала знаряддям убивства, або, за версією слідства, самостріла. "Нам заявляють, що Шуба тримав карабін Зауер-202, але це не так, - заперечує джерело. - Зараз група взагалі в замішанні, оскільки зброя зникла, і до справи готові пристебнути який завгодно карабін, хоч імпортний за $300 тисяч, хоч "безрідний" російський СКС, - аби згорнути цю історію, закрити кримінальну справу за відсутністю складу злочину і здати її в архів, як "ховали" справи Георгія Кирпи, Юрія Кравченка, Євгена Кушнарьова".

На запитання, чи довіряє він слідчому експерименту, який, на думку досвідчених юристів, повинен відновити картину події, співбесідник скаламбурив: "Експеримент дасть результат, який потрібний слідству. За попередньою інформацією, куля пройшла крізь ребро, протнула серце, вийшла через плече і встромилася в стелю. Якщо і захочеш, так химерно не вистрілиш. Але слідство дотримуватиметься лінії нещасного випадку. Мовляв, у Шуби стався серцевий спазм. Ця версія і візьме своє".

В той же час у Генеральній прокуратурі України спростовують інформацію в ряді ЗМІ про те, що начебто зник мисливський карабін німецького виробництва «Зауер», постріл з якого призвів до загибелі прокурора Дніпропетровської області Володимира ШУБИ.

Як заявив кореспонденту УНІАН начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО, «він (карабін) нікуди не зникав, його відразу вилучили з місця пригоди і передали на експертизу».

При цьому Ю.БОЙЧЕНКО зазначив, що призначено низку експертиз щодо карабіна, у тому числі технічну і судово-балістичну.

Начальник прес-служби Генпрокуратури повідомив, що у рамках розслідування кримінальної справи за фактом загибелі В.Шуби відбулося відтворення ситуації на місці події за участю свідків та експертів.

Як повідомлялось, В.Шуба загинув 15 жовтня у тирі в Дніпропетровську. Офіційна версія - нещасний випадок (нібито пристрілював зброю, але впустив її й постраждав від випадкової кулі). Генпрокуратура порушила кримінальну справу за статтею «Вбивство через необережність».