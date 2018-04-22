Чи можна подолати ”джинсу” в українській журналістиці?

Напередодні позачергових парламентських виборів тема замовних матеріалів в українських ЗМІ стає особливо актуальною. Саме цій проблемі був присвячений круглий стіл на тему “ Цензура гаманця: Як подолати корупцію в журналістських колах”. Він відбувся в рамках реалізації спільного проекту УНІАН та 5 каналу “Висока журналістика” за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.

Журналістський сленг “джинса”, тобто матеріали на замовлення, проплачені статті у друкованих ЗМІ або сюжети на телебаченні, які видають за звичайний журналістський текст, прийшов на зміну “темникам” часів Кучми. Шеф-редактор видань проекту “Телекритика” Наталія ЛІГАЧОВА зазначила, що в 2004 році на ЗМІ тиснули ті, хто був при владі, а на сьогодні спостерігається “рівність корупційних можливостей”, тобто кожен, хто має гроші, може замовити публікації або сюжети.

Всі експерти відзначили, що останнім часом замовних матеріалів стало дуже багато і особливо їх кількість збільшується під час виборчих кампаній.

Н. ЛІГАЧОВА повідомила, що “Телекритика” проводить моніторинг замовних матеріалів з 2004 року і вже має “великий архів”. Наприклад, в економічних та ділових програмах на загальнонаціональних каналах може бути до 50% замовних матеріалів, а на програмах, спрямованих на цільову аудиторію, і того більше.

Експерт зазначила, що під час минулої виборчої кампанії на більшості телеканалів жоден сюжет, який розповідав про діяльність тієї чи іншої політичної сили, не був просто журналістським сюжетом - практично всі матеріали були проплачені політичними партіями.

Н.ЛІГАЧОВА зазначила, що протягом декількох років відбулася трансформація замовних матеріалів: якщо раніше журналісти за 200 доларів могли писати якісь замовні матеріали, то останнім часом все це здійснюється під егідою менеджменту та власника ЗМІ, які вбачають в “джинсі” можливість або підвищити капіталізацію свого бізнесу, або мінімізувати видатки, які вони мають інвестувати в розвиток ЗМІ.

Н.ЛІГАЧОВА розрізняє є три види “джинси” - політична, економічна і корпоративна. При цьому остання, зазвичай, передбачає, що замовником є сам власник ЗМІ. Наприклад, коли на ТРК “Україна” “піаряться” благодійні акції Фонду Рената Ахметова. Н.ЛІГАЧОВА дала пораду звичайним громадянам як відрізняти замовні матеріали від звичайного журналістського сюжету. “Якщо ви бачите критику однієї сторони і не чуєте відповіді від того, кого критикують, то це явно піарний матеріал за який хтось заплатив гроші”,- сказала вона.

Виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія СЮМАР вважає, що зараз боротися з “джинсою” набагато важче, ніж колись з цензурою. За її словами, коли в 2000-х роках боролися з “цензурою батога”, то було легше, оскільки така політика насаджувалася і був внутрішній спротив проти цього. А “цензура пряника” виявилася набагато приємнішою і боротися з нею особливо нікому не хочеться.

В.СЮМАР вважає, що використання “джинси” в українських ЗМІ може мати негативні наслідки як для держави і суспільства, так і для самого журналіста і ЗМІ в якому він працює.

Експерт зазначила, що замовні матеріали не дають змоги людям отримати правдиву інформацію, а значить суспільство не буде розвиватися, а якщо не буде розвиватися суспільство, то не буде розвиватися і країна.

Крім того, на думку В.СЮМАР, ЗМІ та журналіст, які використовують “джинсу”, втрачають авторитет та довіру аудиторії і відповідно рейтинг видання чи телеканалу знижується і власник зазнає збитків. Вона навела приклад телеканалу 1+1, який з провідного каналу у сфері новин перетворився на “джинсовий”. За її словами, “думаюча аудиторія” цього каналу почала дивитися новини на СТБ та шукати інформацію в Інтернеті. При цьому В.СЮМАР зазначила, що в Україні близько 80% громадян не мають доступу до Інтернету, і тому населення не має реальної картини що відбувається в країні. Вона вважає, що саме цього хочуть політики, які сьогодні при владі, адже для них така система є зручною.

Головний редактор УНІАН Олександр Харченко також поділяє думку експерта, що використання “джинси” матиме трагічні наслідки для країни, оскільки лише незначний відсоток людей здатні відрізняти замовні матеріали.

Керівник студії медіа-проектів “Вартові демократії” Ігор Чайка у свою чергу зазначив, “джинса” є злочином, корупцією в ЗМІ. “ Це просто хабар, який дається ЗМІ, для того, щоб ЗМІ або про щось розказав добре, або когось зганьбив чи виставив у непроглядному вигляді”,- вважає він.

З твердженням І.ЧАЙКИ не погодилась Президент Асоціації медіа-юристів України Тетяна КОТЮЖИНСЬКА. Вона вважає, що “джинса” не є злочином чи корупцією. “В значенні Кримінального кодексу це не злочин, і буде дуже погано і набагато не безпечнішим для демократії, якщо ці злочини будуть введені в Кримінальний кодекс ”, - сказала вона.

Експерт відзначила, що Україна на сьогодні є “флагманом”, навіть серед країн Європи, в тому, що в українському Кримінальному кодексі немає статей, які б карали за слово. Вона також зазначила, що “джинсу” не можна розглядати як корупцію, оскільки люди можуть вибирати інформаційні джерела.

На круглому столі не було ухвалено якихось резолюцій чи рекомендацій. Водночас всі експерти одностайно погодились, що з проблемою “джинси” треба боротися.

Н.ЛІГАЧОВА нагадала, що під час проведення акції за журналістською ініціативою “Не продаємось!”, яка передбачала проведення моніторингу новин на основних телевізійних каналах, “Телекритика” провела власне журналістське розслідування і виявила, що державні структури мають великі грошові договори з телеканалами через піар-агентства, зокрема компанія “Енергоатом”. Було виявлено непропорційно велику кількість сюжетів про компанію “Енергоатом” у випусках новин. В підсумку, зазначила Н.ЛІГАЧОВА, наступного року “Енергоатом” відмовився від цієї практики.

Експерт також вважає, що до боротьби з “джинсою” треба підключати Нацраду з питань ТБ та РМ та Генпрокуратуру. "Має бути постійна дискусія та просвітницька робота в суспільстві з приводу того, що в нас багато прихованої реклами, має бути більшою роль Генпрокуратури та Національної Ради ”,- сказала вона.

На круглому столі прозвучало багато думок, як саме подолати проблему замовних матеріалів в українських ЗМІ. Зокрема, І.ЧАЙКА вважає, що одним з вагомих важелів боротьби з “джинсою” є самосвідомість журналістського середовища. Т. КОТЮЖИНСЬКА вважає, що в питанні боротьби з замовними матеріалами треба діяти “не методом заборони свободи слова, а методом заборони обмеження жорсткого контролю за фінансуванням політичних партій”. На її переконання, для цього є всі механізми, немає тільки політичної волі. Вона вважає, що дискусії про “джинсу” необхідно продовжувати. На думку В. СЮМАР, подолання цієї проблеми потребує багато років. Експерт вважає, що з наближенням виборів зацікавленість в замовних матеріалах буде зростати.

В.СЮМАР переконана, що власники ЗМІ і топ-менеджери навряд чи зрозуміють негативні наслідки “джинси” для бізнесу, оскільки фінансова криза призведе до скорочення рекламних бюджетів, а люди, які звикли отримувати величезні прибутки, будуть шукати інші джерела. Також вона вважає, що “джинса” буде “процвітати” поки не отримає супротив у самих редакційних колективах. На думку експерта, ситуація може змінитися, якщо самі політики побачать, що проплачені ними гроші за замовні сюжети не сприяють підвищенню їхнього рейтингу під час виборів. Крім того, В. Сюмар вважає, що журналісти мають об’єднуватися для боротьби з цим явищем, більше уваги приділяти цій проблемі.

На цьому фоні доволі дискусійною прозвучала думка О. Харченка, який запропонував застосувати до журналістів, які використовують “джинсу”, таку ж схему, яку колись було застосовано до нібито соціолога Володимира Бондаренка. Він нагадав, що під час парламентських виборів в 2007 році В. Бондаренко повідомив на одній з прес-конференцій, що рейтинг блоку “Християнський блок”, відповідно до опитування, становить 2,5%. Після цього газета “Сегодня” надрукувала матеріал, в якому йшлося, що цей рейтинг був замовлений газетою, кореспондент якої представлявся помічником одного з кандидатів від блоку. Газета стверджувала, що соціолог одержав за озвучування цього рейтингу 4 тисячі доларів.

Світлана Артеменко