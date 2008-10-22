Україна піднялася в рейтингу свободи слова

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» оприлюднила черговий щорічний рейтинг свободи слова у світі.

Зі 173 країн, які увійшли до списку, найкраща ситуація зі свободою слова в Ісландії, Люксембургу та Норвегії. Найгірша – в Еритреї, Північній Кореї та Туркменистані.

Україна покращила свої позиції на 5 пунктів. Із 92 вона перемістилася цього року на 87 місце.

Росія займає в рейтингу 141 місце. На 120 сходинку опустилася Грузія, де журналістам перешкоджали об’єктивно висвітлювати серпневий конфлікт із Росією.

Радіо Свобода