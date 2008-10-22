Українські політики повинні припинити втручатися в суди

Політики України мають припинити втручатися в суди.

Цього вимагає міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Правозахисники закликають українських політиків поважати незалежність судової гілки влади. За оцінкою Human Rights Watch, Президент України втручався у правосуддя на тлі загострення політичного конфлікту з Прем’єром Юлією Тимошенко.

Депутати з фракції БЮТ також здійснювали кроки що, як виглядає, мали на меті залякати суди, вважають представники міжнародної правозахисної організації.

«Як Президент демократичної країни, Ющенко не повинен втручатися у суди, коли вони ухвалюють рішення, які йому не подобаються», – заявила директор московського представництва Human Rights Watch Аллісон Ґілл. Так вона прокоментувала рішення Віктора Ющенка створити два нові суди замість Окружного адміністративного суду Києва, який зупинив дію указу Президента про розпуск Верховної Ради.

Ющенко оскаржував це рішення в Апеляційному адміністративному суді Києва. Голова цього суду звернувся за захистом до СБУ. Але одна справа, якщо працівники спецслужб захищають суддів і зовсім інша, коли вони присутні в залі засідань, зауважує правозахисниця Аллісон Ґілл. За її словами, це щонайменше створює враження залякування чи навіть втручання в ухвалення рішення.

Депутати з фракції БЮТ минулого тижня також блокували Апеляційний суд, не даючи змоги суддям покинути зал засідань. Вони пояснювали свої дії «захистом» суддів від «провокацій», але на думку правозахисників, це виглядало як залякування судової гілки влади.

Тим часом сьогодні у Києві Апеляційний адміністративний суд міста переніс на 24 жовтня розгляд скарги Секретаріату Президента на рішення Окружного адміністративного суду, який зупинив дію указу Президента про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів. Вчора Ющенко скасував свій попередній указ про дострокові вибори й оприлюднив новий указ, за яким переніс вибори на тиждень, на 14 грудня.

Радіо Свобода