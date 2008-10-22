Українці мають об`єднатися для протидії СНІДу

Представники ООН наголошують, що ефективна протидія розповсюдженню ВІЛ/СНІД в Україні не можлива без підтримки всього українського суспільства.

Про це йшлося на прес-конференції в УНІАН “Розширюючи масштаби протидії ВІЛ в Україні”, учасниками якої були виконавчий директор Об’єднаної Програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) Пітер ПІОТ; президент та координатор ООН в Україні, постійний представник ПРОООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛЛ та координатор ЮНЕЙДС в Україні Анна ШАКАРІШВІЛІ.

П.ПІОТ зазначив, що останній раз був в Україні у 2001 р. по питаннях боротьби з розповсюдженням ВІЛ/СНІД і з того часу в країні спостерігається значний прогрес у боротьбі з хворобою. Водночас, за його словами, вірус в Україні швидше активізується, ніж дії проти нього. П.ПІОТ звернув увагу, що до боротьби включились чимало громадських та неурядових організацій, але цю мережу треба розширювати надалі. Він також наголосив на тому, що до боротьби з хворобою необхідно залучати й людей з ВІЛ/СНІДом. При цьому державні органи повинні бути лідерами у зазначеній боротьбі і координувати зусилля руху проти розповсюдження епідемії.

“Але без підтримки громади нема ефективної діяльності. Широке залучення людей має бути. Лише скоординувавши зусилля всіх можна поліпшити ситуацію”, - зазначив П.ПІОТ.

Окремо він наголосив на необхідності більш жорсткої звітності за витрачені кошти на протидію розповсюдженню хвороби, на посиленні профілактичних заходів, які також є вирішальними у боротьбі з ВІЛ/СНІД; на посиленні уваги до розповсюдження вірусу та захисті молоді від зараження.

“Якщо ці елементи об’єднати, то Україна зможе подолати проблему”, - впевнений П.ПІОТ.

Для ЮНЕЙДС, за його словами, Україна буде одним з пріоритетних напрямків у роботі і організація шукатиме найбільш інноваційні шляхи вирішення проблеми розповсюдження ВІЛ/СНІД в нашій країні.

Присутня на прес-конференції директор Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України Алла ЩЕРБИНСЬКА повідомила, що в Україні протягом останніх років запроваджено багато новацій по боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІД. За її словами, завдяки цим зусиллям, зокрема, є дуже позитивний результат по вертикальній передачі вірусу (тобто від матері до дитини) – зниження з 27% до7%. “Тобто народжуються здорові діти у тих батьків, які інфіковані і навіть хворі на СНІД”, - зазначила вона. Крім того, запроваджено антиретровірусне лікування з використанням найбільш ефективних сучасних препаратів і так наразі лікуються більше 10 тис. хворих.

Запроваджено також нову методику профілактика поширення ВІЛ-інфекції серед споживачів – це замісна теріпія, що передбачає замісь ін’єкціонного введення наркотику вживання пігулок. Завдяки виключенню з використання шприців зменшується кількість нових заражень через їх повторне використання.

Зі свого боку А.ШАКАРІШВІЛІ зазначила, що ЮНЕЙДС вітає зусилля уряду та державного сектору більше фінансові уваги приділяти боротьбі з епідемією ВІЛ-СНІДу. “Але дійсно, справа не тільки у центральному бюджеті, - продовжила вона думку П.ПІОТ. – Треба зосередити зусилля й на місцевому, на обласному рівнях, щоб послуги справді дійшли до тих людей, яким вони просто життєво необхідні. Тобто мова йде не тільки про закупівлі на центральному рівні, але й ті послуги, які будуть фінансуватися через місцеві та обласні бюджети. Коштів ніколи не буде достатньо, але цей значний крок, який зробив уряд і готується програма на наступні п’ять років - дійсно повинні гарантувати, що ці послуги дійдуть до тих, кому вони потрібні і по профілактиці, і по лікуванню та догляду”, - зазначила координатор.

Вона поінформувала, що спеціальний представник ЮНЕЙДС Її Королівська Високість, крон-принцеса Норвегії Метте-Марит, яка прибуває зараз в Україні, разом з П.ПІОТОМ та іншими представниками ООН планують провести зустрічі з високо посадовцями; людьми, які живуть з ВІЛ, представниками різних організацій громадянського суспільства, ВІЛ-сервісних НУО, релігійних конфесій, молодіжними активістами, представниками приватного сектору та донорської спільноти.

Довідка УНІАН. ЮНЕЙДС - Об`єднана програма Організації Об`єднаних Націй по ВІЛ/СНІДу, інноваційне спільне підприємство в системі Організації Об`єднаних Націй, яке об`єднує зусилля і ресурси десяти установ системи ООН в здійсненні заходів у відповідь на СНІД, з тим щоб допомогти всьому світу попередити появу нових ВІЛ-інфекцій, забезпечити догляд за людьми, що живуть з ВІЛ, і пом`якшити дію епідемії.

Секретаріат ЮНЕЙДС, що знаходиться в Женеві (Швейцарія) працює більш ніж в 80 країнах по всьому світу. Узгоджені дії, здійснювані системою ООН у відповідь на СНІД, координуються в країнах через тематичні групи ООН і сумісні програми по СНІДу.