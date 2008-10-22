Верховний суд виправдав «скнилівських генералів»

Військова судова колегія Верховного Суду України залишила без змін виправдувальний вирок чотирьом колишнім керівникам Військово-повітряних сил України, які були причетні до організації авіашоу на аеродромі “Скнилів” 27 липня 2002 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після завершення судового засідання повідомив представник інтересів потерпілих у суді Володимир КРАВЧУК.

Таким чином колегія суддів не задовольнила касаційні скарги Генеральної прокуратури і потерпілих внаслідок аварії літака під час авіашоу, які просили ВСУ скасувати ухвалу суду першої інстанції та відправити матеріали справи на додатковий судовий розгляд.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2002 року на військовому аеродромі “Скнилів” внаслідок падіння літака Су-27 загинули 77 осіб, зокрема 28 дітей. Ще 500 осіб визнані судом потерпілими.

24 червня 2005 року Військовий апеляційний суд Центрального регіону у Львові оголосив вирок шести льотчикам. На даний час покарання у в`язниці відбуває лише пілот Володимир ТОПОНАР.

Кримінальні справи щодо чотирьох генералів Генеральна прокуратура виділила в окреме провадження.

11 червня цього року Військовий апеляційний суд Центрального регіону виправдав чотирьох колишніх керівників Військово-повітряних сил України, причетних до організації авіашоу на Скнилівському аеродромі: першого заступника головнокомандувача Військово-повітряних сил Сергія ОНИЩЕНКА, колишнього головнокомандувача ВПС генерал-полковника запасу Віктора СТРЕЛЬНИКОВА, колишнього заступника головнокомандувача ВПС з бойової підготовки генерал-лейтенанта запасу Олександра ВОЛОШЕНКА і колишнього заступника начальника з бойової підготовки генерал-майора запасу Володимира АЛЕКСЄЄВА.