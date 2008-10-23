Мельниченко «дозрів»: ГПУ матиме оригінали плівок

Колишній охоронець екс-Президента України Леоніда КУЧМИ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО готовий передати у листопаді оригінали своїх аудіозаписів для якнайшвидшого проведення експертизи на автентичність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

Я вже навіть пішов на той крок, що не ставлю категоричні вимоги про те, що передача (записів – УНІАН) – лише агентам ФБР і лише на території США. Це може бути і територія українського посольства», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, експертиза проводитиметься як на території США, так і на території Європи тими експертами, яких визначила Рада Європи. Зокрема, це будуть експерти як мінімум з трьох країн, з якими вже є остаточна домовленість з боку Генеральної прокуратури України.

«Треба робити кроки, щоб не були знищені оригінали, і в цьому ми з Генпрокуратурою знайшли спільну мову. Затримки з проведенням експертизи з боку Генпрокуратури немає», - зазначив він.

Водночас М.МЕЛЬНИЧЕНКО наполягає на тому, щоб експертиза була «якнайшвидше зроблена, щоб ті люди, у яких руки в крові, це я кажу в першу чергу про ЛИТВИНА, щоб вони не встигли отримати парламентський імунітет (якщо потраплять до Верховної Ради в разі проведення дострокових парламентських виборів – УНІАН). І щоб вони не грали вирішальну роль і не могли впливати на прийняті Генпрокуратурою рішення».

М.МЕЛЬНИЧЕНКО уточнив, що «готовий передати оригінали записів від 3 липня 2000 року, де Л.КУЧМА радиться з головою своєї адміністрації В.ЛИТВИНИМ і питає: «Може, на Гонгадзе в прокуратуру подати, щоб прокуратура розбиралася?». На що В.ЛИТВИН радить Л.КУЧМІ: «Ні, треба передати цю справу Кравченку, нехай «орли Кравченка» ним займуться».

При цьому М.МЕЛЬНИЧЕНКО уточнив, що на цьому фрагменті запису містяться «інші накази, які Л.КУЧМА у цей день видавав Кравченку і ДЕРКАЧУ».

«Цей запис я збираюся передати для проведення експертизи найближчим часом, і я сподіваюся, що ця передача, як обіцяв МЕДВЕДЬКО (нинішній генпрокурор), станеться в середині листопада», - зауважив він.

Водночас М.МЕЛЬНИЧЕНКО наголосив, що експертиза має бути зроблена «максимально протягом двох місяців».

Разом з тим, він наголосив, що наполягатиме на тому, «щоб відразу після проведення експертизи проти тих осіб, на яких я давав покази, а саме – КУЧМИ і ЛИТВИНА - були порушені кримінальні справи».

Також М.МЕЛЬНИЧЕНКО наполягатиме на тому, щоб під час передачі записів були присутні представники засобів масової інформації. «Щоб люди бачили, як відбувається сам процес передачі, щоб унеможливити якісь спекуляції з будь-якої сторони», - пояснив він.