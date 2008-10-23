Відповідальність за злочини проти сім’ї та дітей посилиться

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про посилення відповідальності за злочини проти сім’ї та дітей.

Документ оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Закон “Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за злочини проти сім’ї та дітей)” передбачає кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність батьком, матір’ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов’язки виховувати потерпілого або піклуватися про нього. Такі дії караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 1 жовтня.