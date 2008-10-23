Європейський суд виніс рішення у справі “Солдатенко проти України”

Європейський суд з прав людини констатував порушення відразу кількох норм Конвенції прав людини і основних свобод людини у справі “Солдатенко проти України”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

На думку суду, у разі екстрадиції М.СОЛДАТЕНКА з України до Туркменістану був ризик застосування тортур і жорстокого поводження, що суперечить статті 3 Конвенції (заборона тортур), при розслідуванні кримінальної справи. Крім того, суд констатував порушення статті 13 Конвенції (право на ефективний засіб правового захисту) та ст. 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність).

Суд взяв до уваги численні повідомлення про тортури, побиття і застосування сили до підозрюваних зі сторони туркменських правоохоронних органів, в тому числі щодо тих, хто потребував медичної допомоги, а також про нелюдські умови утримання в пенітенціарних установах Туркменістану, включаючи погане харчування та відсутність належної медичної допомоги.

“Не дивлячись на той факт, що заявник розшукувався за відносно незначний злочин, який не був політично мотивований, сам факт його затримання в якості підозрюваного у цій ситуації дає достатні підстави боятися, що є серйозний ризик порушення статті 3 Конвенції щодо нього”, - сказано у рішенні суду.

Довідка УНІАН. М.СОЛДАТЕНКО до 1999 року приживав у Туркменістані. У липні 1999 року він був оголошений у розшук компетентними органами Туркменістану для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення на території цієї країни тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого із хуліганських спонукань.

У жовтні 1999 року М.СОЛДАТЕНКО виїхав з Туркменістану через страх переслідувань за етнічною ознакою. Він оселився в Україні, зареєструвався як особа без громадянства, отримав ідентифікаційний код платника податків, влаштувався на роботу, одружився і завів підсобне господарство.

3 січня 2007 року М.СОЛДАТЕНКА затримали співробітники Каховського районного відділу міліції. Увечері 4 січня його помістили в ізолятор тимчасового затримання Горностаєвського районного відділу міліції. Зустрітися з адвокатом М.СОЛДАТЕНКО зміг лише 8 січня, тобто через 5 днів після затримання.

Адвокат М.СОЛДАТЕНКА член Харківської правозахисної групи Аркадій БУЩЕНКО направив звернення до Європейського суду про припинення екстрадиції його підопічного до розгляду питання в Європейському суді і подав заяву до місцевого суду про зміну запобіжного заходу.

16 січня 2007 року Президент Палати Європейського суду звернувся до Уряду України з проханням припинити екстрадицію М.СОЛДАТЕНКА до розгляду заяви Європейським судом.

5 травня 2008 року Каховський міськрайонний суд Херсонської області задовольнив клопотання М.СОЛДАТЕНКА про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на підписку про невиїзд. Апеляційний суд підтвердив вирішення місцевого суду, залишивши його в силі.